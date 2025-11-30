PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Grabfiguren/Sachbeschädigung an Gräbern - Zeugenaufrauf!

Hübingen (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden im Zeitraum 26.11.-29.11.2025 auf dem Friedhof in Hübingen eine Vielzahl von Messing- und Bronzefiguren von dortigen Grabstätten entwendet. Des Weiteren kam es zu diversen Sachbeschädigungen an Grabsteinen. Die genaue Anzahl der Beschädigungen / des Diebsguts kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet daher weitere Geschädigte und Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen am und um den Friedhof herum gemacht haben, sich bei der Polizeidienststelle in Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur,
S. Hahn, PK

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 20:37

    POL-PDMT: Mogendorf - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden -

    Mogendorf (ots) - Am Freitagnachmittag, den 28.11.2025, ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der L307, kurz vor dem Ortseingang Mogendorf, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Sattelschlepper mit Auflieger die L307 aus Richtung Selters kommend in ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 10:39

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf der L 281 "Nistertalstraße"

    Hachenburg (ots) - Am Donnerstag dem 27.11.2025 gegen 07:00 Uhr wurde der Polizei in Hachenburg ein Verkehrsunfall auf der L 281 "Nistertalstraße" zwischen Nistertal und Hachenburg gemeldet. Demnach habe ein Kleinwagen aus Richtung Hachenburg kommend einen ihm vorausfahrenden LKW überholt und dabei einen aus Nistertal entgegenkommenden PKW übersehen. Dieser musste in den Straßengraben ausweichen und kollidierte dabei ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 21:38

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen gesucht***

    Winnen (ots) - Am 27.11.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der der L 300, zwischen Westerburg und Winnen. Dabei wurde eine am Fahrbahnrand gehende dunkel gekleidete Fußgängerin von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrzeugführer setzte danach, ohne anzuhalten seine Fahrt in Richtung Rennerod fort. Der Unfallbeteiligte PKW verlor dabei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren