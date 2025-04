Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Jugendlicher nach Gruppenauseinandersetzung in Haft

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (04.04.2025) zwei 15-jährige und zwei 16-jährige Tatverdächtige ermittelt, die im Verdacht stehen, am Abend des 29.03.2025 mehrere Personen verletzt und ausgeraubt zu haben. Eine 14-Jährige feierte eine Party in einem Wohngebäude an der Lenzhalde. Die vier Tatverdächtigen verlangten an der Eingangstür Zutritt zur Party, der ihnen allerdings nicht gewährt wurde. Das 14-jährige Mädchen rief ihren 17-jährigen Bruder zur Hilfe, als die Tatverdächtigen nicht gehen wollten und sich zunehmend aggressiv verhielten. Als der 17-Jährige mit weiteren Freunden zur Party kam, sollen die Tatverdächtigen die Gruppe unvermittelt angegriffen und ausgeraubt haben. Hierbei sollen sie die Jungen geschlagen und Pfefferspray benutzt haben, um Jacken und Geldbeutel zu rauben, bevor sie flüchteten. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der vier Tatverdächtigen, deren Wohnungen in Stuttgart sie am Freitag ab 10.00 Uhr durchsuchten. Sie beschlagnahmten umfangreiche Beweismittel. Einen 15 Jahre alten Tatverdächtigen nahmen sie fest. Er wurde am selben Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Die drei übrigen Tatverdächtigen übergaben die Beamten nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern.

