POL-PDMT: Sachbeschädigung an Neuwagen bei Opel Asbach
Hachenburg (ots)
Am Montag, den 08.12.2025, wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden, beschädigten unbekannte Täter einen Neuwagen des Autohändlers Asbach erheblich. Der zum Verkauf ausgestellte PKW stand zum Tatzeitpunkt auf dem Außengelände bzw. der Ausstellungsfläche des Autohauses (Graf Heinrichstraße 14). Es kam zu einem Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.
Rückfragen bitte an:
Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580
oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.
