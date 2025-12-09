Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Achtung aktuell wieder Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Langenhahn und Irmtraut (ots)

Im Bereich der Ortschaften Langenhahn und Irmtraut kommt es derzeit vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Es wird immer ein nächtlicher Überfall in der betroffenen Ortsgemeinde vorgetäuscht, um somit die Herausgabe von Bargeld und Wertsachen in die Wege zu leiten. Im Bereich Langenhahn kam es auch schon zu einem vollendeten Betrug mit Geldübergabe. Die Polizei Westerburg weißt nochmals darauf hin, dass die Polizei niemals Geld oder Wertsachen am Telefon fordern und auch zu Hause abholen würde. Sollte ein solcher Anruf eingehen ist umgehend die Polizei zu verständigen. Weiterhin bittet die Polizei Westerburg um Hinweise bezüglich verdächtiger Fahrzeuge und Personen unter der 02663/98050.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell