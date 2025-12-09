PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Achtung aktuell wieder Betrugsmasche Falscher Polizeibeamter

Langenhahn und Irmtraut (ots)

Im Bereich der Ortschaften Langenhahn und Irmtraut kommt es derzeit vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Es wird immer ein nächtlicher Überfall in der betroffenen Ortsgemeinde vorgetäuscht, um somit die Herausgabe von Bargeld und Wertsachen in die Wege zu leiten. Im Bereich Langenhahn kam es auch schon zu einem vollendeten Betrug mit Geldübergabe. Die Polizei Westerburg weißt nochmals darauf hin, dass die Polizei niemals Geld oder Wertsachen am Telefon fordern und auch zu Hause abholen würde. Sollte ein solcher Anruf eingehen ist umgehend die Polizei zu verständigen. Weiterhin bittet die Polizei Westerburg um Hinweise bezüglich verdächtiger Fahrzeuge und Personen unter der 02663/98050.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663/98050
Email: piwesterburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 11:49

    POL-PDMT: Diez. Einbruch in Arztpraxis - Täter in Frankfurt festgenommen

    Diez (ots) - Am Sonntagmorgen, den 07. Dezember, wurde die Polizeiinspektion Diez über Einbrüche in eine Zahnarztpraxis sowie eine Praxis für Zahntechnik in der Wilhelmstraße informiert. Bei der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Täter auf brachiale Art und Weise mehrere Sicherheitstüren in dem Ärztehaus aufgebrochen hatten, um in das Gebäude und die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 19:19

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

    Hachenburg (ots) - Am Montag den 08.12.2025 ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Marktes, in der Koblenzer Straße in Hachenburg, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren oder beim Ausparken, einen geparkten schwarzen VW Tiguan. Der VW wurde dabei nicht unerheblich an der linken Seite im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:44

    POL-PDMT: Sachbeschädigung an Neuwagen bei Opel Asbach

    Hachenburg (ots) - Am Montag, den 08.12.2025, wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden, beschädigten unbekannte Täter einen Neuwagen des Autohändlers Asbach erheblich. Der zum Verkauf ausgestellte PKW stand zum Tatzeitpunkt auf dem Außengelände bzw. der Ausstellungsfläche des Autohauses (Graf Heinrichstraße 14). Es kam zu einem Gesamtschaden im vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Hinweise bitte an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren