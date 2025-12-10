Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzheim. Täter brechen in Wohnhäuser ein

Holzheim (ots)

Am Dienstag, den 09. Dezember, drangen Unbekannte zwischen 17:50 Uhr und 23:10 Uhr in zwei Einfamilienhäuser in der Schloßstraße ein, indem sie jeweils die Scheibe einer Terrassentür einschlugen und so den Türgriff von innen bedienen konnten. Anschließend wurden sämtliche Räume in den Anwesen nach Wertsachen durchsucht. In einem Fall entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum oder auch vorher verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, zu melden.

