Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Einfamilienhaus in Rennerod

Rennerod (ots)

Im Zeitraum 08.12.2025, 10:00 Uhr, bis 09.12.2025, 17:00 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Roten Stein in 56477 Rennerod ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Haus. Die Täter entwendeten in der Folge Schmuck.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell