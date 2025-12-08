Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Diebstahl aus Wohnmobil

Rösrath (ots)

Der Besitzer eines Wohnmobils der Marke Carthago nächtigte in der Nacht zu Sonntag (07.12.) auf dem Rastplatz Königsforst Ost am Nußbaumweg. Gegen 06:05 Uhr wurde er durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und sah einen unbekannten Mann, der sein Wohnmobil durchsuchte. Der Täter ergriff sofort die Flucht, sprang aus dem Wohnmobil und stieg auf der Beifahrerseite eines Audi A4 ein. Anschließend fuhr der Pkw auf die Autobahn in Fahrtrichtung Köln.

Der unbekannte Mann war circa 20-25 Jahre alt, ungefähr 1,70 m groß und hatte kurze blonde Haare. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er mehrere Kleidungsstücke sowie eine Geldbörse inklusive eines vierstelligen Bargeldbetrages und persönlichen Ausweisdokumenten.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu dieser Tat geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

