Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher in Bensberg und Sand unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (04.12.) nahm die Polizei zwei Strafanzeigen wegen Einbruchs auf und sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten in Bensberg und Sand geben können.

Zunächst meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eichelstraße einen Einbruch in die dortige Erdgeschosswohnung. Laut seinen Angaben nahm er gegen 18:20 Uhr merkwürdige Geräusche aus einer anderen Wohnung im Haus wahr und suchte mehrere Male im Hausflur nach der Ursache. Im weiteren Verlauf habe er plötzlich zwei dunkel gekleidete Personen gesehen, die aus der Wohnung im Erdgeschoss in unbekannte Richtung flüchteten. Bei Begehung der Wohnung in Begleitung der alarmierten Polizisten konnte festgestellt werden, dass mehrere Räume durch die Einbrecher durchsucht wurden. Zudem haben die zwei flüchtigen Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster der Erdgeschosswohnung eingeschlagen und verschafften sich somit vermutlich unerlaubten Zugang. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten noch keine Angaben zur möglichen Beute getätigt werden. Laut Angaben des Nachbarn waren die beiden dunkel gekleideten Personen circa 1,75 m groß und hatten schwarze Haare.

Rund zwei Stunden später meldeten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Sander Straße ebenfalls einen Einbruch. Laut Angaben der Bewohner hatten sie das Haus zuletzt um 10:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Bei Rückkehr um 20:00 Uhr mussten sie feststellen, dass diverse Räume im Erd- und Obergeschoss durchsucht wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurden Goldschmuck und insgesamt fünf Uhren mit einem geschätzten Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Die Polizisten konnten eine Hebelmarke an der Haustür erkennen.

In beiden Fällen wurde bereits eine Spurensicherung veranlasst. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Für ein Beratungsgespräch rund um das Thema Einbruchschutz, stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-0 oder per Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de zur Verfügung. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell