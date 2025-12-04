Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Delmenhorster Mehrfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwoch, 03. Dezember 202, haben sich bislang unbekannte Personen widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Klosterdamm verschafft. Dazu begaben sie sich zwischen 18:30 und 19:30 Uhr in Höhe der Schliemannstraße auf den Balkon der Wohnung und hebelten die dortige Tür auf. Bei der Suche nach Wertgegenständen nahmen sie Bargeld an sich und verließen den Tatort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

