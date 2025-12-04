Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Personen bei Unfall in Delmenhorst verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst sind am Mittwoch, 03. Dezember 2025, gegen 20:30 Uhr, zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit war ein 51-jähriger Delmenhorster mit einem Kia auf der Weberstraße in Richtung Mühlenstraße unterwegs. In Höhe des Bahnhofs wollte er wenden, um die Fahrt in Gegenrichtung fortsetzen zu können. Während des Wendemanövers kollidierte er mit dem Motorroller eines 15-Jährigen aus Delmenhorst, der ebenfalls in Richtung Mühlenstraße unterwegs war und am Kia vorbeifahren wollte. Der 15-Jährige kam zu Fall, wodurch er und ein 16-jähriger Sozius aus Delmenhorst verletzt wurden. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro.

Wer den Zusammenstoß beobachtet hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

