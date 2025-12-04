Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierte Autofahrerin in Wardenburg kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Mittwoch, 03. Dezember 2025, gegen 17:00 Uhr, in Wardenburg eine alkoholisierte Autofahrerin kontrollieren.

Die 42-jährige Frau aus Wardenburg war mit einem BMW auf der Huntloser Straße in Richtung Wardenburg unterwegs. Nachdem sie dort durch eine extrem unsichere Fahrweise auffiel, verständigten Zeugen die Polizei. Sie folgten dem BMW bis in das Gewerbegebiet in der Rheinstraße und hinderten die Frau hier an einer Weiterfahrt. Gegenüber den eintreffenden Beamten der Polizei verhielt sich die 42-Jährige unkooperativ und war zunächst nicht zur Durchführung eines Atemalkoholtests bereit. Sie wurde zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle genommen, wo sie dann doch einen Test durchführte. Dieser ergab einen Wert von 1,93 Promille.

Gegen die Wardenburgerin ist ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

