POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Berne +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Berne ist am Mittwoch, 03. Dezember 2025, gegen 17:10 Uhr, eine Frau leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein 40-jähriger Bremer mit einem VW auf der Motzener Straße in Richtung Fähranleger unterwegs. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens an der Fähre staute sich der Verkehr, weshalb der 40-Jährige auf der Landesstraße wendete. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen eines 19-Jährigen aus Berne, der die Motzener Straße in Richtung B212 befuhr.

Nach der Kollision klagte die 30-jährige Beifahrerin im VW über Schmerzen im Oberkörper. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. An der Unfallstelle kam es bis 19:15 Uhr zu Behinderungen.

