PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Berne +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Berne ist am Mittwoch, 03. Dezember 2025, gegen 17:10 Uhr, eine Frau leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein 40-jähriger Bremer mit einem VW auf der Motzener Straße in Richtung Fähranleger unterwegs. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens an der Fähre staute sich der Verkehr, weshalb der 40-Jährige auf der Landesstraße wendete. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinwagen eines 19-Jährigen aus Berne, der die Motzener Straße in Richtung B212 befuhr.

Nach der Kollision klagte die 30-jährige Beifahrerin im VW über Schmerzen im Oberkörper. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. An der Unfallstelle kam es bis 19:15 Uhr zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren