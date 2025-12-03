Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 02. Dezember 2025, gegen 17:00 Uhr, ein Fußgänger leicht verletzt worden.
Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Delmenhorster mit einem Linienbus den Kreuzweg. Beim Abbiegen in die Platanenstraße übersah er einen 66-jährigen Fußgänger aus Delmenhorst, der den dortigen Fußgängerüberweg überquerte.
Der 66-Jährige erlitt Kopfverletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Sachschäden entstanden nicht.
