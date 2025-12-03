PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 02. Dezember 2025, gegen 17:00 Uhr, ein Fußgänger leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 56-jähriger Delmenhorster mit einem Linienbus den Kreuzweg. Beim Abbiegen in die Platanenstraße übersah er einen 66-jährigen Fußgänger aus Delmenhorst, der den dortigen Fußgängerüberweg überquerte.

Der 66-Jährige erlitt Kopfverletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Sachschäden entstanden nicht.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

