Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Autofahrer kommt in Dötlingen von der Straße ab und verletzt sich leicht

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Montag, 01. Dezember 2025, gegen 15:00 Uhr, in der Gemeinde Dötlingen von einer Straße abgekommen ist.

Der 61-jährige Mann aus Dötlingen war zur Unfallzeit mit einem VW auf der Iserloyer Straße in Richtung Aschenstedt unterwegs. Kurz hinter der Swingolf-Anlage kam er nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Graben. Zum Stillstand kam sein VW erst etwa zehn Meter neben der Straße.

Am VW entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden. Der 61-Jährige klagte über Schmerzen im Oberkörper und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell