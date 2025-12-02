Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junger Motorradfahrer bei Unfall in Munderloh schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Munderloh hat am Montag, 01. Dezember 2025, gegen 14:00 Uhr, ein junger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten.

Der 17-jährige Huder war zur Unfallzeit mit einem Kleinkraftrad auf der Munderloher Straße in Richtung Altmoorhausen unterwegs. Ihm kam ein 72-jähriger Delmenhorster mit einem Kleintransporter mit Anhänger entgegen, der an der Anschlussstelle Hatten nach links auf die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg abbog. Dabei übersah er den 17-Jährigen, der mit der Front des Kleintransporters kollidierte und zu Fall kam. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen, wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An der Unfallstelle kam es bis 15:00 Uhr zu Behinderungen.

