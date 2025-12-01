PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Radfahrer kommt in Brake zu Fall und wird von folgendem Auto erfasst

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Radfahrer ist am Sonntag, 30. November 2025, gegen 07:35 Uhr, in Brake gestürzt und wurde anschließend auf der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen.

Der 63-jährige Mann aus Brake war zunächst auf dem Radweg der Kirchenstraße in Richtung Elsfleth unterwegs. Ungefähr in Höhe der Grenzstraße kam er aufgrund seiner Alkoholisierung - ein später durchgeführter Test ergab einen Wert von 3,28 Promille - zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Während ihm ein Zeuge aufhelfen wollte, näherte sich auf der Kirchenstraße ein 41-jähriger Braker mit einem Kleinwagen. Er erkannte den gestürzten Mann zu spät und erfasste ihn mit seinem Pkw. Während der 63-Jährige schwere Verletzungen erlitt, konnte sich der Ersthelfer in Sicherheit bringen.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem ihm auch eine Blutprobe entnommen werden musste. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen den 41-jährigen Autofahrer ist ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren