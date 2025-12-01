Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Radfahrer kommt in Brake zu Fall und wird von folgendem Auto erfasst

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Radfahrer ist am Sonntag, 30. November 2025, gegen 07:35 Uhr, in Brake gestürzt und wurde anschließend auf der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Er erlitt schwere Verletzungen.

Der 63-jährige Mann aus Brake war zunächst auf dem Radweg der Kirchenstraße in Richtung Elsfleth unterwegs. Ungefähr in Höhe der Grenzstraße kam er aufgrund seiner Alkoholisierung - ein später durchgeführter Test ergab einen Wert von 3,28 Promille - zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Während ihm ein Zeuge aufhelfen wollte, näherte sich auf der Kirchenstraße ein 41-jähriger Braker mit einem Kleinwagen. Er erkannte den gestürzten Mann zu spät und erfasste ihn mit seinem Pkw. Während der 63-Jährige schwere Verletzungen erlitt, konnte sich der Ersthelfer in Sicherheit bringen.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem ihm auch eine Blutprobe entnommen werden musste. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Gegen den 41-jährigen Autofahrer ist ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell