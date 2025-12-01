Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr hat am Montag, 01. Dezember 2025, gegen 07:45 Uhr, der Fahrer eines Klein-Lkws schwere Verletzungen erlitten.

Der 63-jährige Mann aus dem Kreis Herford war zur Unfallzeit auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz hinter dem Dreieck Stuhr reagierte er zu spät auf einen Stau, der sich aufgrund einer Baustelle und eines vorangegangenen Verkehrsunfalls gebildet hatte. Nahezu ungebremst fuhr er mit seinem Klein-Lkw (Gesamtmasse 7,5 Tonnen) auf den langsam rollenden Klein-Lkw eines 54-Jährigen aus dem Kreis Osnabrück auf.

Nach dem Zusammenstoß kamen beide Lkw auf dem Seitenstreifen zum Stillstand, ragten zum Teil aber auf den rechten Fahrstreifen. Der 63-Jährige war in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von 28 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus Groß Mackenstedt und Brinkum befreit werden. Er wurde notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 54-Jährige und sein 42-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Lkw entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von ungefähr 60.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden.

Nach dem Auffahrunfall war die Richtungsfahrbahn Hamburg für die Rettungsmaßnahmen zunächst voll gesperrt. Seit 09:30 Uhr kann die Unfallstelle einspurig passiert werden. Diese Verkehrsführung wird noch bis ungefähr 14:00 Uhr andauern, da die Fahrbahn gereinigt werden muss.

