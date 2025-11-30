Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnkommissariat Ahlhorn: Verkehrsunfall mit 3 Verletzen und Vollsperrung der Autobahn 1 im Bereich der Gem. Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2025 fuhr ein 21-Jähriger aus Osnabrück mit seinem Pkw auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide. Um 19:33 Uhr geriet er kurz nach dem Parkplatz Engelmannsbäke nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem Pkw, der gerade von dem Parkplatz auf die Autobahn auffahren wollte. Dieser Pkw wurde von einem 51-jährigen aus dem Landkreis Osnabrück geführt. Beide Fahrzeuge gerieten nach der Kollision ins Schleudern. Eine nachfolgende 25-Jährige aus Osnabrück konnte dem Pkw des 52-Jährigen nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Verkehrsunfall wurde der 21-Jährige leicht, die anderen beiden Beteiligten schwer verletzt. Neben der Polizei waren mehrere Rettungswagen sowie die freiwillige Feuerwehr Ahlhorn im Einsatz. Für die Versorgung der Verletzten, Bergung der Fahrzeuge sowie Reinigungsarbeiten musste die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück bis 23:30 Uhr voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 105.000 Euro geschätzt, da alle drei beteiligten Pkw erheblich beschädigt wurden.

