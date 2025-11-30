Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Räumlichkeiten zugehörig zum sozialen Dienst der evangelischen Kirche

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 28.11.2025, 13:45 Uhr, bis zum 29.11.2025, ist es in der Willmsstraße in Delmenhorst zu zwei Einbrüchen in Gebäude zugehörig zum sozialen Dienst der evangelischen Kirche gekommen. In einem Fall wurde eine Terrassentür aufgehebelt und im Inneren wurden nahezu alle Räumlichkeiten durchwühlt. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der Gesamtschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Bei dem weiteren Einbruch wurde durch die Täterschaft ein Fenster aufgehebelt. Auch in diesem Fall konnte kein Diebesgut erlangt werden. Der entstandene Schaden ist hier unbekannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

