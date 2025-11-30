Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Handtaschendiebstahl
Delmenhorst (ots)
Am 29.11.2025, gegen 18:35 Uhr, ist es in der Bremer Straße in Delmenhorst zu dem Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft lenkte die 82-jährige Geschädigte ab und entwendete in einem unbemerkten Moment die Handtasche aus ihrem unverschlossenen Pkw . Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.
