Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Handtaschendiebstahl

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2025, gegen 18:35 Uhr, ist es in der Bremer Straße in Delmenhorst zu dem Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft lenkte die 82-jährige Geschädigte ab und entwendete in einem unbemerkten Moment die Handtasche aus ihrem unverschlossenen Pkw . Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221-1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

