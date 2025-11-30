PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Elsfleth - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung und verletztem Radfahrer

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2025, um 18:15 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Berner mit seinem Transporter den Nordermoorer Hellmer in Elsfleth und wollte nach rechts auf die B 212 einbiegen. Hierbei übersah er an der Kreuzung einen von rechts kommenden 66-jährigen Elflether auf einem Pedelec, der den dortigen Fuß-/Radweg in nicht zulässiger Richtung befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Führer des Transporters wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, so dass bei diesem noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Führer des Transporters wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Aufgrund der Nutzung des Geh-/Radweges entgegen der Fahrtrichtung wurde gegen den Radfahrer zudem ein Buß-geldverfahren eingeleitet.

