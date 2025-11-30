Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Lemwerder - Ladendiebstahl

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2025, gegen 19:20 Uhr, fiel in Lemwerder, Stedinger Straße, in einem dortigen Supermarkt eine männliche Person den Angestellten auf, der nach Auswertung der Videoaufzeichung am Vortag dort einen Ladendiebstahl verübt hatte. Zur Feststellung seiner Personalien wurde die Polizei hinzugezogen, die bei der Durchsuchung der Person weiteres Diebesgut feststellen konnte, die der 41 jährige Lemwerderaner auch an diesem Tag entwenden wollte. Neben der daraufhin eingeleiteten Strafanzeige wurde ihm durch den Supermarktbetreiber ein Hausverbot ausgesprochen.

