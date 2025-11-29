PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Farbschmierereien im Delmenhorster Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Am 29.11.2025 sind der Polizei Delmenhorst durch Zeugen eine Vielzahl von Farbschmierereien im gesamten Stadtgebiet gemeldet worden. Ein unbekannter Täter beschmierte am frühen Samstagmorgen die Außenfassaden diverser Objekte im Stadtgebiet Delmenhorst mit roter Farbe. Tatbetroffen sind u.a. eine Gemeinschaftsunterkunft in der Westerstraße, die katholische Kirchengemeinde in der Louisenstraße, die Stadtkirche in Delmenhorst, eine Nachrichtenagentur in der Innenstadt sowie sechs Verkaufsbuden auf dem Weihnachtsmarkt. Im Laufe des Vormittags sind weitere Sachbeschädigungen in Zusammenhang mit Farbschmierereien im Bereich der Düsternortstraße an Mehr- und Einfamilienhäusern polizeilich bekannt geworden.

Die festgestellten Schriftzeichen sind augenscheinlich mit roter Farbe (kein Graffiti mittels Sprühdose) und einem Pinsel aufgetragen worden. Entsprechende Gegenstände müssen vom Täter (männlich) somit mitgeführt worden sein. Weiter soll dieser einen dunklen Pullover getragen haben und lockiges Haar aufweisen.

Da sich ein Großteil der o.a. Taten nach 07:00 Uhr des 29.11.2025 ereignet hat, ist es nicht auszuschließen, dass weitere Zeugen die Tatausführung oder das anschließende Fluchtverhalten beobachtet haben könnten. Im Rahmen dessen wird nach Zeugen gesucht, die am frühen Samstagmorgen Beobachtungen hinsichtlich der Taten gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-1559-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK und DSL PI Delmenhorst
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

