Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall am Kreisverkehr der B211 in Petershörne

Delmenhorst (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B211 am Kreisverkehr Petershörne zu einem Verkehrsunfall eines Pkw, der umfangreiche Bergungsmaßnahmen nach sich zog.

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Cuxhaven befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße, aus Oldenburg kommend, in Fahrtrichtung Brake. Aus bislang ungeklärter Ursache, möglicherweise aufgrund eines Defektes an der Bremsanlage, konnte der Fahrzeugführer seinen Pkw bei der Einfahrt in den Kreisverkehr nicht ausreichend abbremsen. In der Folge kam er mit seinem Fahrzeug im Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und schließlich in einem ca. drei Meter breiten, wasserführenden Graben zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Für die Dauer der ca. zweistündigen Bergungsmaßnahmen musste der aus Oldenburg kommende Verkehr am Kreisverkehr auf die alte Bundesstraße 211 abgeleitet werden. Es kam hierbei zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell