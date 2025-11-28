PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort +++ Zeuge gesucht (Korrektur der Uhrzeit)

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 27. November 2025, hat ein Zeuge in Delmenhorst einen Verkehrsunfall und das anschließende Entfernen des Verursachers beobachtet. Er wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Der bisher unbekannte Zeuge beobachtete zwischen 13:30 und 13:40 Uhr in der Stedinger Straße, Höhe Jute Center, den Zusammenstoß eines BMW mit einem geparkten Audi. Nachdem er dem zum Audi zurückkehrenden Geschädigten das Kennzeichen vom BMW mitteilte, verließ der Zeuge den Unfallort. Er ist namentlich bisher nicht bekannt und wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

