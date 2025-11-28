Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl von Schmuck aus einem Juweliergeschäft in Wildeshausen +++ Festnahme einer Tatverdächtigen

Delmenhorst (ots)

Nach dem versuchten Diebstahl von Schmuck aus einem Juweliergeschäft in Wildeshausen wurde eine Tatverdächtige festgenommen.

Die 42-jährige Beschuldigte betrat am Mittwoch, 26. November 2025, gegen 14:00 Uhr, gemeinsam mit einer Komplizin das Fachgeschäft in der Westerstraße. Die Frauen ließen sich vom 53-jährigen Geschäftsinhaber eine Kette zeigen, die dieser aus einer Auslage holen musste. Währenddessen lenkte die 42-Jährige den Juwelier ab, was die Komplizin zum Griff in die Auslage nutzte und andere Schmuckstücke an sich nahm. Der 53-Jährige bemerkte und unterband das Vorhaben der Frau und sah zugleich, dass die 42-Jährige in dieser Zeit nach der bereits ausgestellten Goldkette griff. Auch dieses Vorhaben wurde bemerkt und verhindert. Der Juwelier forderte die Frauen anschließend zum sofortigen Verlassen seines Geschäfts auf und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die detailliert beschriebene 42-Jährige in der Nähe des Bahnhofs angetroffen werden. Wegen des dringenden Tatverdachts und einem zu befürchtenden Fernbleiben von einer Gerichtsverhandlung wurde die Beschuldigte, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festgenommen. Gegen sie ist am Donnerstag, 27. November 2025, im Rahmen des sogenannten beschleunigten Verfahrens ein Haftbefehl erlassen worden. Die Hauptverhandlung in dieser Art des Verfahrens muss innerhalb einer Woche stattfinden.

Die zweite Tatverdächtige konnte entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

