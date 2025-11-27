Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst haben am Donnerstag, 27. November 2025, 11:00 Uhr, zwei Frauen leichte Verletzungen erlitten. Es entstanden zudem hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit war eine 80-jährige Frau aus Bremen mit einem Kleinwagen auf der Wildeshauser Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe des Klinikums geriet sie aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer 74-Jährigen aus Delmenhorst, die die Wildeshauser Straße ebenfalls mit einem Kleinwagen befuhr. Beide Frauen mussten ins Krankenhaus gefahren werden. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Weitere Schäden entstanden am Transporter eines 44-Jährigen aus Syke, der vom Kleinwagen der 80-Jährigen noch touchiert wurde.

In Höhe der Unfallstelle wurde nach dem Zusammenstoß eine Vollsperrung eingerichtet, die bis etwa 12:00 Uhr Bestand hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell