Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst/Landkreis Wesermarsch: Aufbruch von Eisautomaten in Delmenhorst und Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Nach dem Aufbruch von Eisautomaten in Delmenhorst und Lemwerder sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 25. November 2025, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 26. November 2025, 16:15 Uhr, haben bislang unbekannte Personen den auf dem Gelände eines Blumenhandels an der Oldenburger Landstraße aufgestellten Speiseeisautomaten aufgebrochen und hohen Schaden verursacht. Sie entwendeten nicht nur enthaltenes Bargeld, sondern sorgten durch die Beschädigung auch für ein Schmelzen der enthaltenen Ware.

In Lemwerder konnte der Tatzeitraum sehr viel enger eingegrenzt werden. Hier wurde ein Zeuge am Mittwoch, zwischen Mitternacht und 00:15 Uhr, auf Geräusche aufmerksam und sah, dass vor einer Fleischerei in der Hauptstraße ein Eisautomat aufgebrochen wurde. Ein Tatverdächtiger bestieg als Beifahrer einen roten Mercedes, der zum Verlassen des Tatortes genutzt wurde.

Wer Hinweise zum roten Mercedes oder tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst oder unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell