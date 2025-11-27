Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierte Autofahrerin in Neerstedt kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am Mittwoch, 26. November 2025, gegen 13:00 Uhr, in Neerstedt eine alkoholisierte Autofahrerin kontrollieren.

Der Zeugin wurde zunächst auf der Hauptstraße von einem Kleinwagen die Vorfahrt genommen. Als sie dem Kleinwagen folgte, stellte sie weitere Unsicherheiten fest. Beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes wurde erneut die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kleintransporters missachtet. Die Zeugin sprach die Fahrerin auf dem Parkplatz an und erkundigte sich nach deren Befinden. Weil sie dabei Alkoholgeruch bemerkte, verständigte sie die Polizei. Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten boten der 72-jährigen Fahrerin des Kleinwagens einen Atemalkoholtest an, der einen Wert von 1,22 Promille ergab.

Gegen die Frau aus Dötlingen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden, ihren Führerschein stellte die Polizei sicher.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach den Insassen des Kleintransporters, die die Fahrt nach dem Vorfahrtverstoß in Richtung Wildeshausen fortgesetzt haben. Sie werden gebeten, sich unter 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell