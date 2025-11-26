Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham ist am Dienstag, 25. November 2025, gegen 14:10 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 27-jähriger Mann aus Nordenham die Heiligenwiehmstraße mit einem Audi in Richtung B212. Beim Queren der Lange Straße missachtete er die Vorfahrt eines 38-jährigen Nordenhamers, der mit einem Kleintransporter auf der Lange Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war.

Nach dem Zusammenstoß mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen an einer Hand, verzichtete aber auf die Hinzuziehung von Rettungskräften.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell