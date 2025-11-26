Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Wildeshausen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Am Dienstag, 25. November 2025, gegen 06:20 Uhr, befuhren ein 62-jähriger Mann aus Goldenstedt mit einem Mercedes und ein 37-jähriger Mann aus Polen mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord kam es zum Zusammenstoß zwischen der Sattelzugmaschine und dem Mercedes, durch den Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegen.

