Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B437 in Jade +++ Verfahren gegen Verursacherin eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B437 in Jade ist am Dienstag, 25. November 2025, gegen 06:40 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Gegen die Verursacherin hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die 61-jährige Frau aus dem Kreis Wittmund war mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Rodenkirchen unterwegs und folgte hier zunächst dem Sattelzug eines 24-Jährigen aus dem Ammerland. Kurz hinter Schweiburg scherte sie trotz dichten Nebels zum Überholen des Sattelzuges aus. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie verfrüht wieder einscheren und kollidierte dabei mit der Front der Sattelzugmaschine. Anschließend geriet ihr BMW ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baum. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt entstanden so Schäden in Höhe von und 15.000 Euro. Während der BMW von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, konnte der 24-Jährige die Fahrt mit dem Sattelzug fortsetzen. Auf der B437 kam es bis ungefähr 08:30 Uhr zu Behinderungen.

Die 61-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Aufgrund des Überholens bei schlechter Sicht und des daraus resultierenden Unfalls ist gegen sie ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell