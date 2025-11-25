Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrer von E-Scooter bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 25. November 2025, 09:50 Uhr, der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt worden.

Der 17-jährige Delmenhorster war mit dem Scooter auf dem Radweg des Hasporter Damms in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor dem Uferweg wurde er vom VW eines 61-jährigen Delmenhorsters erfasst, der zuvor den Hasporter Damm in derselben Richtung befuhr und nach rechts auf ein Grundstück fahren wollte.

Der junge Delmenhorster wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

