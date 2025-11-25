PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Unfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Brake ist am Montag, 24. November 2025, 17:45 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt worden.

Die 57-jährige Frau aus Brake war auf dem Radweg der Kirchenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und kollidierte beim Queren der Einmündung "Am Ahrenshof" mit dem Opel einer 59-Jährigen aus Elsfleth, die in die Kirchenstraße einfahren wollte.

Durch den Zusammenstoß mit dem Auto kam die Radfahrerin zu Fall. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

