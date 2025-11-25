Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrerin bei Unfall in Brake leicht verletzt
Delmenhorst (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Brake ist am Montag, 24. November 2025, 17:45 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt worden.
Die 57-jährige Frau aus Brake war auf dem Radweg der Kirchenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und kollidierte beim Queren der Einmündung "Am Ahrenshof" mit dem Opel einer 59-Jährigen aus Elsfleth, die in die Kirchenstraße einfahren wollte.
Durch den Zusammenstoß mit dem Auto kam die Radfahrerin zu Fall. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.
