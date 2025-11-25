Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Berauschter Autofahrer kommt in Ovelgönne von Straße ab +++ Beifahrerin schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein berauschter Autofahrer ist am Dienstag, 25. November 2025, gegen 01:05 Uhr, in Ovelgönne von einer Straße abgekommen. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Der 19-jährige Mann aus Brake war zur Unfallzeit bei dichtem Nebel mit einem Kleinwagen auf der Straße "Renkenhellmer" in Richtung Elsfleth unterwegs. Im Übergang zur Straße "Alte Liene" kam er bei schlechter Sicht und mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst seitlich mit einem Baum. Nach einem frontalen Zusammenstoß mit einem weiteren Baum überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend auf dem rechten Grünstreifen zum Stillstand.

Die 19-jährige Beifahrerin aus Ovelgönne erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und war im Auto eingeklemmt. Sie musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Elsfleth und Ovelgönne befreit werden, die mit insgesamt 50 Einsatzkräften ausrückten. Sie wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Auch der 19-jährige Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Weil er alkoholisiert war - ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,88 Promille - und zudem unter dem Einfluss von Kokain zu stehen schien, musste ihm hier auch eine Blutprobe entnommen werden. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

