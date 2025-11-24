Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Durchsuchung einer Wohnung nach Häuslicher Gewalt in Bookholzberg

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 24. November 2025, kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Polizeieinsatz in Ganderkesee / Ortsteil Bookholzberg. Nach einem Vorfall Häuslicher Gewalt wurde gegen 17:00 Uhr eine Wohnung im Wachtelweg durchsucht. Da der Verdacht bestand, dass der 44-jährige Beschuldigte im Besitz einer Schusswaffe sein könnte, wurden die Maßnahmen der Polizei Delmenhorst durch polizeiliche Spezialkräfte unterstützt. Der 44-Jährige konnte außerhalb des Objektes angetroffen und für weitere Maßnahmen einer Polizeidienststelle zugeführt werden. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand kein Sachschaden. Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung wurden Beweismittel gesichert, eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

