Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Harpstedt musste am Sonntag, 23. November 2025, gegen 21:00 Uhr, das Auto des Verursachers abgeschleppt werden.

Der 28-jährige Mann aus Harpstedt war zur Unfallzeit auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Ungefähr in Höhe des Parkplatzes Delmetal wollte er auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den Mercedes eines 51-Jährigen aus den Niederlanden. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der 28-Jährige abrupt zurück und geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern.

Der schleudernde Kleinwagen kollidierte mit dem Mercedes und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

