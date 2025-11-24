Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Mit Sommerreifen in Delmenhorst von winterglatter B75 abgekommen

Delmenhorst (ots)

Aufgrund falscher Bereifung ist am Sonntag, 23. November 2025, gegen 20:50 Uhr, ein BMW von der winterglatten B75 abgekommen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 33-jähriger Mann aus Münster die Bundesstraße in Richtung Dreieck Delmenhorst. Auf gerader Strecke geriet der BMW ins Schleudern, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam mit der Front in einem Graben zum Stillstand. Am BMW entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro, ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass am BMW noch Sommerreifen montiert waren, die zudem noch gerade so über die Mindestprofiltiefe verfügten. Gegen den 33-Jährigen ist wegen der mangelhaften Bereifung ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

