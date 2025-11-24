PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfälle bei Glätte auf der Autobahn 28 in Hude

Delmenhorst (ots)

Zwei Verkehrsunfälle aufgrund von Schneeglätte waren am Sonntag, 23. November 2025, auf der Autobahn 28 in Hude zu verzeichnen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 20:10 Uhr war ein 39-jähriger Mann aus Garbsen mit einem Ford auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs. Ungefähr in Höhe der Anschlussstelle Hude geriet er mit seinem Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem Kleinwagen einer 27-Jährigen aus Stuhr. Es entstanden Schäden in Höhe von 8.000 Euro.

Zwanzig Minuten später geriet ein 26-jähriger Mann aus Weyhe ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Er befuhr die Autobahn 28 mit einem VW in Richtung Oldenburg, verlor ebenfalls in Höhe der Anschlussstelle Hude die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit den mittleren und äußeren Schutzplanken. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Gegen beide Männer ist ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden, weil ihre nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen ist.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

