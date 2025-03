Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Person verletzt

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Mittwochabend (26.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Flurstraße. Ein 35-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Roller in Richtung Norden. Aufgrund von Bauarbeiten war die Flurstraße aufgerissen. Um ein Loch abzudecken wurden Bretter über dieses gelegt. Die Bretter fielen jedoch in das Loch. Der 35-Jährige sah dies offenbar nicht und fuhr mit seinem Roller in das Loch. Der Rollerfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Feuerwehr sicherte die Baustelle. Die Polizei verständigte einen Verantwortlichen, welcher sich um eine bessere Absicherung kümmerte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell