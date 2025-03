POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Streit

Augsburg (ots) - Gersthofen - Am Samstag (22.03.2025), in der Zeit von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr, fuhr ein weißer Mercedes Sprinter gegen die Front eines schwarzen Renault Clio auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Otto-Hahn-Straße. Der Fahrer des Mercedes entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Renault entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

mehr