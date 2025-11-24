Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Durchsuchungen und Festnahme im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Unter der Sachleitung der Abteilung für Organisierte Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg führte die Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch seit September 2025 ein umfängliches Ermittlungsverfahren gegen zwei Delmenhorster.

Hintergrund dieses Verfahrens war der Verdacht, dass ein 49-jähriger Mann mit scharfen Schusswaffen und Munition handeln und dabei Unterstützung von einem 41-Jährigen erhalten würde. Zudem bestand der Verdacht des unerlaubten und gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabis.

Unter anderem mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften wurden am Freitag, 21. November 2025, Wohnungen und Gewerbeobjekte im Stadtgebiet von Delmenhorst durchsucht. Gefunden und beschlagnahmt wurden scharfe Schusswaffen und Munition, nicht geringe Mengen Kokain, Dopingmittel, eine fünfstellige Summe Bargeld und weitere Beweismittel.

Die Durchsuchungsergebnisse führten bei beiden Beschuldigten zu einer Erhärtung des Tatverdachts. Beim 41-Jährigen wurde neben dem dringenden Tatverdacht auch eine Fluchtgefahr begründet. Um zu verhindern, dass er sich dem Strafverfahren entziehen könnte, erließ das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Ermittlungen in diesem komplexen Verfahren dauern an.

