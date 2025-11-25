Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Anhänger löst sich auf Autobahn 29 in Großenkneten von Zugfahrzeug und bleibt auf der Fahrbahn liegen +++ Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Während der Fahrt auf der Autobahn 29 in Großenkneten hat sich am Montag, 24. November 2025, gegen 18:15 Uhr, ein Anhänger vom Zugfahrzeug gelöst. Es kam zu Kollisionen, durch die drei Menschen verletzt wurden und hohe Sachschäden entstanden.

Zur Unfallzeit war ein 26-jähriger Mann aus dem Ammerland mit einem Kleintransporter mit Anhänger auf der Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Großenkneten riss der Anhänger vom Transporter ab und blieb auf der Fahrbahn liegen. Bei Dunkelheit kollidierten fünf folgende Fahrzeuge mit dem unbeleuchteten Anhänger bzw. wurden durch Trümmerteile beschädigt.

Zwei Männer, 23 und 25 Jahre alt, und eine 24-jährige Frau aus Cloppenburg erlitten durch die Kollisionen leichte Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren werden. Drei Autos und der Anhänger mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 26.000 Euro.

Nach dem Unfall musste der linke Fahrstreifen der Autobahn 29 bis 19:45 Uhr gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Behinderungen.

