Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auto kollidiert in Ahlhorn mit geschlossener Bahnschranke +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In Ahlhorn ist am Montag, 24. November 2025, gegen 14:55 Uhr, ein Auto mit einer geschlossenen Bahnschranke kollidiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrer einer grauen Limousine des Herstellers BMW setzte auf dem Bahnübergang in der Cloppenburger Straße zurück und stieß hinter sich mit der bereits geschlossenen Schranke zusammen. Nach der Kollision verließ er den Bereich des Bahnübergangs in Richtung Kreisverkehr, auf dessen Seite die Schranke noch geöffnet war. Er fuhr auf den nahen Parkplatz eines Discounters, begutachtete die Schäden am Heck seines Pkws und entfernte sich dann vom Unfallort. Auch an der Schranke entstanden Schäden, sie blieb aber funktionstüchtig.

Wer den Zusammenstoß beobachtet hat und weitere Hinweise zum grauen BMW geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/97385-0 mit der Polizei Großenkneten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

