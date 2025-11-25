Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kleintransporter auf der Autobahn 1 in Harpstedt sichergestellt

Delmenhorst (ots)

Auf der Autobahn 1 in Harptedt wurde am Montag, 24. November 2025, gegen 09:00 Uhr, der Kleintransporter eines Handwerkers sichergestellt.

Der 37-jährige Mann aus dem Kreis Recklinghausen war mit dem Transporter auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs und wurde auf einem Parkplatz zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord kontrolliert. Die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn stellten dabei fest, dass der Transporter bereits seit 2023 nicht mehr zugelassen und somit auch nicht versichert oder versteuert war. Zudem konnten sie in Erfahrung bringen, dass die Raten für das geleaste Fahrzeug nicht bezahlt wurden, die fällige Rückgabe an das Leasingunternehmen nicht erfolgte und der Transporter deshalb als unterschlagen gemeldet worden war.

Um das Eigentum des Unternehmens zu sichern, wurde der Kleintransporter abgeschleppt. Der 37-Jährige musste die Fahrt in einem Taxi fortsetzen.

