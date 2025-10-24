Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 38-jährigen Gießener

Gießen (ots)

Der seit Donnerstag, 23.10.2025 gg. 22.45 Uhr vermisste 38-jährige konnte erreicht werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

