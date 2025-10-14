Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall mit umgekippten Lkw auf der BAB A5

Gießen (ots)

Friedberg: Nach einem VU auf der BAB A5 in Fahrtrichtung Süden zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz dauern die Aufräumarbeiten mutmaßlich bis in die Morgenstunden des 14. Oktober 2025 an. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 55 Jahre alte Fahrer eines mit 16 Tonnen Fleisch beladenen Sattelzuges gegen 02.15 Uhr die Kontrolle über sein Gespann. Teile der Ladung verteilten sich auf den beiden rechten Fahrspuren. Neben den Bergungsarbeiten wird die Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe mutmaßlich noch bis in die Morgenstunden und den einsetzenden Berufsverkehr andauern. Derzeit ist lediglich die linke Fahrspur in Richtung Süden befahrbar. Der Fahrer blieb unverletzt, die Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell