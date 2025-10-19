Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Gießen: 65-Jähriger aus Pohlheim zurück
Gießen (ots)
Pohlheim: Der Vermisste 65-Jährige aus Pohlheim ist unversehrt nach Hause zurückgekehrt, Meldung vom 19. Oktober 2025, 11.40 Uhr.
Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten sowie das Lichtbild zu löschen.
L Löw, Polizeiführerin vom Dienst
