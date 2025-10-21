Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: 22-jähriger Vermisster aus Karben wieder wohlbehalten zurück
Gießen (ots)
Der seit Samstag, 18. Oktober 2025 vermisste 22-jährige aus Karben ist wieder wohlbehalten an seine Wohnadresse zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Internetportalen zu löschen.
C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)
