Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 22-jähriger Vermisster aus Karben wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der seit Samstag, 18. Oktober 2025 vermisste 22-jährige aus Karben ist wieder wohlbehalten an seine Wohnadresse zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Bilder des ehemals Vermissten aus ihren Internetportalen zu löschen.

C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell