POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eigentümer eines hochwertigen Lastenfahrrades gesucht

Landkreis Wesermarsch: Eigentümer eines hochwertigen Lastenfahrrades gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einer Serie von Diebstählen hochwertiger Pedelecs hat die Polizei Nordenham zwei Tatverdächtige ermittelt. Gegen die beiden Männer aus Bremerhaven - 22 und 35 Jahre alt - wird wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, sich aus der wiederholten Begehung von Diebstählen eine permanente Einnahmequelle zu verschaffen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der Beschuldigten wurden Mitte November diverse Fahrradteile und Fahrradzubehör gefunden. Unter anderem wurde auch ein in Teilen zerlegtes E-Lastenfahrrad des Herstellers Riese & Müller sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern des weißen Lastenrades (Foto). Hinweise werden unter der Telefonnummer 04731/2694-0 entgegengenommen.

